Il Santa Corona torna a ospitare una nascita: parto d'urgenza con lieto fine per una mamma di Erli

Il Santa Corona di Pietra Ligure torna a registrare una nascita. Questa mattina infatti al pronto soccorso del nosocomio pietrese una mamma di Erli, nell'entroterra albenganese, ha dato alla luce una nuova vita.

Un parto improvviso, con la donna che intorno alle 12 ha avuto le doglie e ha così avvertito il personale del 112 per essere trasportata d'urgenza in ospedale dalla Croce Bianca di Albenga. Sul posto sono immediatamente giunti i militi della Pubblica Assistenza insieme al personale dell'automedica.

All'altezza di Loano il personale si è però reso conto che si trattava di un "parto precipitoso" che non avrebbe con ogni probabilità concesso alla puerpera di arrivare in tempo all'ospedale di Savona. A quel punto il medico dell'automedica ha optato per il pronto soccorso pietrese dove sono state allertate la ginecologa e l'ostetrica che hanno atteso la paziente in una sala immediatamente predisposta.

Fortunatamente il tutto si è concluso con il lieto fine e la nascita di un maschietto, trasferito insieme alla madre presso la Neonatologia del San Paolo di Savona.

Si tratta così del primo parto dopo la chiusura del punto nascite della struttura ospedaliera di Pietra Ligure, risalente allo scorso 9 novembre.

“L'organizzazione che si è data l'azienda è stata fondamentale, così come la preparazione degli operatori del 118, gestito dal dottor Esposito direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, che hanno saputo valutare correttamente la situazione - ha affermato in una nota diramata dall'Asl nel pomeriggio la dottoressa Gisella Airaudi, Direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia P.O.Ponente - Nella sala allestita come da protocollo con tutti i presidi medici e gli operatori previsti il bambino è nato in pochi minuti in tutta sicurezza”.

Il dr. Alberto Gaiero, Direttore di Pediatria e Neonatologia invece sottolinea scherzosamente che questo bambino aveva proprio "fretta di nascere", aggiungendo poi più seriamente: "Il 'parto precipitoso' è un'eventualità seppur rara di cui i protocolli predisposti tengono conto; non per niente in pochi minuti è stata attrezzata la sala con la presenza di due equipe medico infermieristiche, una ostetrica e una pediatrica" si legge ancora nella nota, con cui Asl si felicita con madre e figlio per il lieto evento.

"Con i protocolli e le procedure anche gli eventi improvvisi si affrontano con professionalità e non devono spaventare, e per questo voglio complimentarmi per la risposta perfetta del mio staff, le infermiere Sgobba Ramoino e Costa, e il medico dr Corciulo" conclude Gaiero.