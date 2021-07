Savona, lo spostamento di alcune aree del mercato del lunedì accende la commissione. Consigliere Dell'Amico: "Il problema sta nella dispersione"

Spostamento di alcuni banchi del mercato del lunedì in un tratto di via Manzoni, il trasferimento dei fioristi (14 stalli) in corso Italia, piazza Pertini, tra Piazza Giulio II e corso Mazzini e la liberazione per motivi di sicurezza del tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Montenotte all'incrocio con via Luigi Corsi.

Questi i temi principali che sono stati trattati nella terza commissione consiliare di questo pomeriggio in comune a Savona dopo la lettera presentata da alcuni cittadini insieme ad una raccolta firme e la missiva inviata dalla Fipe Confcommercio all'amministrazione (Leggi QUI).

"Questi problemi non sono dati dal nulla, si conoscevano e vengono presi come giustificazione della motivazione dello spostamento, si lamenta anche la problematica degli attraversamenti pedonali ma è presente in tutti i tratti dove il mercato è spezzato, non solo via Luigi Corsi, ma anche in via Niella, da corso Italia a via Montenotte così come con lo spostamento in piazza Pertini" dice il capogruppo del M5S Manuel Meles.

"Via Manzoni è l'unica via d'accesso non solo per gli alunni disabili che accedono alle scuole ma anche per molte persone con disabilità che accedono al centro o per i mezzi che riforniscono i negozi visto che ci sono due aree di carico-scarico. Va fatta una riflessione globale sul mercato sull'intero sistema viabilistico del centro e sull'accesso alla città" prosegue Meles.

"E' stata fatta una proposta di via Manzoni nella sua totalità quando non erano state considerate le ricadute negative presenti, tanto che è stato fatto un passo indietro e sono state cambiate le carte in tavola dopo le riunioni - continua il consigliere del Pd Paolo Apicella - La zona di via Manzoni vicino via Paleocapa come verrà gestita? Per assurdo si crea un'area vuota e sarà un danno per i commercianti a sede fissa, non ci saranno parcheggi, viabilità e passaggio. E' stata gestita male questa valutazione".

"All'epoca mi ero espresso contro allo spostamento del mercato perché avevamo sollevato criticità che era facile prevedere, in una di queste, tra le più dibattute, è che il lunedì c'è qualche criticità sulla gestione del traffico e mi era stato detto che di lì a poco sarebbe partito il piano del traffico - specifica il capogruppo di Rete a Sinistra Marco Ravera - Le modifiche non vanno a risolvere i problemi e non si capisce se le associazioni sono state coinvolte o meno. Un elemento di chiarezza ci deve essere".

"Il problema di questo mercato credo sia nella dispersione, ci sono 4 aree distinte separate tra di loro dal traffico e ci sono parecchie distanze da un punto all'altro, è difficile per chi vuole cercare della merce particolare, sarebbe da fare un tentativo per radunare le categorie merceologiche, una soluzione si può trovare - dice il capogruppo di Noi per Savona Mauro Dell'Amico - In Piazza del Popolo ci volevano 30-40 minuti per trovare un banco ora mezza giornata".

"Rispetto all'iniziale richiesta di utilizzare tutta via Manzoni, a seguito di approfondimenti avuti con la dirigente scolastica, abbiamo ritenuto doveroso ed opportuno limitare l'utilizzo da via Verzellino a piazza Sisto. E' necessario dare una risposta agli operatori ma anche ai soggetti più fragili - ha risposto l'assessore Maria Zunato - sulla viabilità è stata analizzata puntualmente la problematica, nell'ambito del progetto relativo ai pilomat avevamo escluso i due tratti oggetto di spostamento. Abbiamo cercato di dare risposte alle associazioni di categoria nessuna esclusa".

"Il mercato nel centro porta problemi di viabilità, Via Luigi Corsi viene attraversata dal flusso pedonale di via Montenotte e via Guidobono regolamentato dal semaforo e il pedone seguendo l'area mercatale tende a far poco caso all'impianto semaforico, circostanza che nell'attraversamento pedonale di Corso Italia non avviene impattando così molto meno. Riteniamo ci sia la possibilità di migliorare nettamente la posizione preesistente, su via Manzoni la decisione è maturata dalla circostanza che il plesso scolastico è interessato almeno in 5-6 casi da flussi di veicoli che trasportano persone disabili, l'alternativa era quella di lasciare uno spazio più ampio assicurando l'accesso e garantire un'area per l'esigenza dei mezzi di soccorso".

E' stata respinta la proposta del consigliere Meles per il rinvio della commissione con l'audizione dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Approvata invece la delibera presentata nella giunta comunale la settimana scorsa.