Savona, spostamento banchi mercato in un tratto di via Manzoni. La Fiva: "Siamo perplessi, decisione crea problemi alla città"

"La nostra associazione ha espresso tutte le proprie perplessità su tale spostamento ma dietro ad una sua ferma decisione dovuta a motivi viabilistici nè abbiamo preso atto ( ma non eravamo concordi in quanto non avrebbe risolto i problemi del mercato e avrebbe creato problemi alla città".

Così il segretario della Fiva Umberto Torcello è intervenuto in merito alla decisione della giunta comunale, dopo una riunione tra le associazioni di categoria e l'assessore alle attivita produttive Maria Zunato, di spostare alcuni banchi del mercato del lunedì in una porzione di via Manzoni.

"Vogliamo chiarire che il progetto dove avevamo un cenno di assenso di larga massima era di diversi mesi orsono e si parlava di tutta via Manzoni di tutte le aree di corso Italia e di liberare oltre i tratti da lei indicati anche le vie Monti e via Brusco. All'ultimo video incontro lei ha prospettato solo un tratto di via Manzoni non tutti gli spazi liberi di Corso Italia" prosegue Torcello scrivendo all'assessore Zunato.

I banchi dei fiori (14 stalli) inveve verranno trasferiti in corso Italia tra Piazza Giulio II e corso Mazzini e verranno liberate per problemi di sicurezza il tratto finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Luigi Corsi e via Montenotte, ricollocando il mercato in vie a minor impatto sulla viabilità come la stessa via Manzoni e Corso Italia oltre a Piazza del Popolo lato mare.

"In tale videoconferenza l'abbiamo anche informata che i fioristi non erano contrari allo spostamento mentre eravamo concordi sull'utilizzo del sistema dell'anzianità come uso e consuetudine" prosegue il segretario Fiva.

Sul tema anche un gruppo di cittadini ha scritto al sindaco e ai gruppi consiliari: "I frequentatori del mercato settimanale del lunedì hanno appreso le modifiche che I'amministrazione comunale intende apportare al mercato stesso portando i fioristi lato mare di corso Italia e un tratto di via Manzoni togliendo gli operatori da via Guidobono e via Montenotte ultimo tratto - spiegano - Premesso che con tale spostamento non si risolvono i problemi di viabilità, né di attraversamento pedonale in quanto viene spostato in corso Italia, inoltre chiudendo via Manzoni per solo 10 banchi si aumenta le problematiche del traffico e non si risolve il problema del mercato e dei singoli operatori".

"Inoltre spostando i fioristi dalla loro concessione la stessa verrebbe occupato da altro operatore cosa non consona alla normativa vigente. Siamo a richiedere di soprassedere allo spostamento ed aprire un tavolo con le associazioni di categoria che bene conoscono le esigenze degli operatori commerciali".