Camion ribaltato sulla A10 tra Varazze e Arenzano: mezzo pesante spostato per far defluire il traffico (FOTO)

E' stato messo in sicurezza il camion ribaltato lungo l'autostrada A10 nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano in direzione Genova.

Il mezzo pesante è stato spostato in una piazzola adiacente al luogo dell'incidente per consentire al traffico bloccato di defluire in direzione del capoluogo di Regione.

Il sinistro si è verificato questa mattina attorno alle ore 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i sanitari e il personale autostradale.

Il conducente del camion è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Voltri per le cure del caso. La viabilità ha subito disagi con code e rallentamenti.