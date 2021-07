Calice si conferma ai vertici per la differenziata nel 2020. Comi: "Il nuovo gestore d'ambito sia attento a preservare questi risultati"

" Siamo lieti di vederci ancora una volta tra i migliori per le percentuali raggiunte - commenta il sindaco Alessandro Comi - frutto della collaborazione e della sensibilità dimostrata in tale importante attività da buona parte dei nostri concittadini e dalle attività commerciali attive nel nostro Comune ".

Un altro anno tra i migliori Comuni liguri per la cifra di raccolta differenziata per Calice Ligure.

"La collaborazione poi tra l'ufficio tecnico, l'amministrazione comunale e la ditta ad oggi incaricata di tale servizio, l'Ideal Service, ha poi concretizzato tale attenzione ed aiutato il raggiungimento di tale positivo risultato - aggiunge Comi - La sfida per il futuro sarà di migliorarci ulteriormente e di continuare a percorrere una strada virtuosa che continui ad esaltare l'attenzione verso il nostro territorio ed il rispetto per l'ambiente nel quale tutti noi viviamo".

E futuro per Calice come per diversi paesi significherà nel 2022 passare al gestore unico attivo in tutta la provincia di Savona, che sarà Sat: "Il prossimo arrivo di una gestione di ambito ci vedrà affrontare cambiamenti e questioni che non dovranno, ci auguriamo, andare a peggiorare i risultati finora raggiunti ed il lavoro svolto in questi anni" ammonisce il primo cittadino.