Con la e-bike alla scoperta di Calizzano: chilometri di strade bianche e sentieri immersi nei boschi

E-bike tour Calizzano: il comune dell'Alta Valle punta forte sull'outdoor, sempre più in voga nell'entroterra savonese. Nei giorni scorsi è stato presentato anche il percorso Kneipp situato lungo la vecchia "Bialera" di Rionero.

"Un altro tassello delle attività di promozione per il nostro fantastico territorio" spiega il primo cittadino Pierangelo Olivieri.

"Chilometri di strade bianche e sentieri immersi nei boschi, tra torrenti e alberi secolari, accessibili a tutti, per una pedalata tranquilla, come per i brividi che cercano i più esperti 'free riders'. Il 31 luglio e il 20 agosto si terranno i prossimi tour" conclude il sindaco Olivieri.