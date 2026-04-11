Savona, successo per l'incontro nella sala Rossa del Comune con carlo Freccero e Boni Castellane

Successo di pubblico per Boni Castellane e Carlo Freccero, ospiti del Comitato Pensiero Critico. Una Sala Rossa gremita ha ascoltato per quasi due ore le riflessioni dei due intellettuali, che hanno dibattuto sui temi di attualità più sentiti, dai conflitti in medio oriente agli Epstein files, fino al tema della sorveglianza digitale e al risveglio degli archetipi che conducono a un nuovo totalitarismo di tipo orizzontale.

"Noi del Comitato Pensiero Critico - dicono gli organizzatori - desideriamo ringraziare pubblicamente Carlo Freccero e Boni Castellane per la professionalità e disponibilità, il Comune di Savona per il Patrocinio e l'utilizzo della Sala Rossa, i media locali per lo spazio concesso all'evento e in modo particolare tutte le persone che da quasi 5 anni ci sostengono e partecipano numerose ai nostri eventi culturali, riempiendo tutte le sale con la voglia di ascoltare e di esercitare il proprio pensiero critico".

