Bragno Museum: dalla vandalizzazione alla rinascita, il progetto cresce grazie alla comunità

Si sono conclusi gli interventi di ripristino della pensilina artistica di Bragno e delle opere interessate dai recenti danneggiamenti che hanno coinvolto il Bragno Museum nei primi mesi dell’anno.

A intervenire è stata l’Associazione Memorial Giacomo Briano, promotrice del progetto, che ha coordinato le attività di recupero e le successive iniziative di sostegno.

L’episodio ha attivato una pronta risposta da parte della comunità locale, che nei giorni successivi ha promosso una raccolta fondi raccogliendo un sostegno significativo, sia economico sia attraverso numerose manifestazioni di vicinanza e nuove collaborazioni.

Le risorse raccolte hanno superato le previsioni iniziali, consentendo non solo il ripristino della struttura danneggiata, ma anche la pianificazione di ulteriori interventi di valorizzazione sul territorio.

Oltre al contributo dei residenti, sono arrivate donazioni anche da sostenitori esterni, che hanno voluto aderire al progetto pur non avendo visitato direttamente il museo. Tra i soggetti coinvolti anche enti pubblici, tra cui il Comune di Cairo Montenotte con il sindaco Lambertini e il Comune di Roccavignale.

Un ruolo rilevante è stato inoltre quello della ditta Quidam di Cairo, già coinvolta nella realizzazione della prima pensilina, che ha messo a disposizione la propria collaborazione per il recupero e la riqualificazione artistica delle altre pensiline presenti a Bragno, nell’ottica di un più ampio intervento di valorizzazione.

Nel corso dell’anno saranno realizzate due nuove pensiline artistiche, completando così il percorso di riqualificazione dell’intero sistema di installazioni del paese.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione che unisce arte, territorio e memoria e che ha visto la partecipazione congiunta di cittadini, istituzioni e realtà imprenditoriali.

L’Associazione Memorial Giacomo Briano proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori attività e sviluppi progettuali.