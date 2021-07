Tentano di rubare birre, scoperti dal vigilante fuggono dopo una colluttazione: i carabinieri di Alassio indagano

Prima hanno tentato di rubare alcune birre. Poi la colluttazione con il vigilante che aveva scoperto il furto. L'episodio è accaduto questa notte ad Alassio, nel supermercato Carrefour situato lungo la via Aurelia. Protagonisti, pare, alcuni ragazzi che hanno fatto perdere le proprie tracce.

Immediato è scattato l'allarme con l'arrivo sul posto di un pattuglia dei carabinieri della stazione di Alassio. Sono in corso le indagini del caso. I militari dell'Arma hanno acquisito i filmati della videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica.

Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Alassio hanno messo in campo un servizio di presidio del territorio, coinvolgendo tutti i reparti dipendenti, supportati dall'elicottero e dal nucleo cinofili di Villanova d’Albenga. L'operazione ha interessato diverse zone della città del Muretto, dalla stazione ferroviaria al molo, passando per il budello. I controlli proseguiranno per tutta l'estate.