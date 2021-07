Savona, scooter cerca di evitare auto in svolta e perde l'equilibrio: conducente ricoverato in codice giallo

Intervento dei soccorsi nel pomeriggio intorno alle 15 in corso Vittorio Veneto, poco prima della rotonda all'incrocio con via Cimarosa per un incidente stradale.

Il conducente di uno scooter, presumibilmente per evitare la collisione con un'auto intenta a svoltare, ha frenato bruscamente perdendo l'equilibrio e cadendo a terra.

Sul posto si è recata un'ambulanza della Croce Bianca savonese per prestare i primi soccorsi al centauro, trasportato poi in codice giallo al San Paolo, e i Vigili del fuoco che, di rientro da un altro servizio, hanno regolato momentaneamente la viabilità in attesa del successivo arrivo della Polizia Locale.