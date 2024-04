Frana sulla Sp12 al Santuario, la Provincia: "Prevediamo di aprire a senso alternato la settimana del 13 maggio"

"L'avanzamento lavori procede come previsto, e il meteo ci ha dato un po' di tregua per proseguire con il cantiere, se tutto procede come previsto prevediamo di aprire a senso unico alternato la settimana del 13 maggio".

A dirlo è il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri sulla riapertura della strada in località Santuario sulla Sp12, crollata lo scorso 7 marzo.

Le piogge di aprile e alcuni ritardi nelle tempistiche sulle lavorazioni avrebbero di fatto ritardato di un mese il posizionamento dei semafori.

"Non abbiamo ancora una data sulla riapertura completa" ha proseguito il numero uno di Palazzo Nervi.