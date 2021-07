Neonato deceduto durante il parto in ambulanza, Grande Liguria: "No ai campanilismi, combattiamo per tutti gli ospedali savonesi"

"Ci sono momenti che bisogna saper tacere soprattutto quando ci trova di fronte a una tragedia, perché quella avvenuta ieri ad Alassio è una davvero una grandissima tragedia che ci deve fare abbassare il capo e pregare".

Così in una nota il direttivo provinciale di Grande Liguria commentano la drammatica morte di un neonato avvenuta durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale (leggi QUI).

"La polemica campanilistica non solo in questo caso è superflua ma anche fuori luogo, che dimostra come purtroppo la politica sia diventata urlata alla ricerca dello scontro ma soprattutto senza costrutto ne rispetto per niente e nessuno" affermano i vertici provinciali del partito.

"Noi di Grande Liguria esprimiamo cordoglio alla famiglia soprattutto a papà e mamma - continuano - pensando che invece di urlare con polemiche campanilistiche fuori tempo e fuori luogo, che già in passato non sono servite a nulla, sia utile unire le forze per pretendere che rimangano aperti tutti e quattro gli ospedali della provincia in quanto la viabilità orribile che subiamo ogni giorno non garantisce ne tempestività ne sicurezza negli interventi".

"La vita e la salute sono valori troppo importanti per giocarseli per cercare consensi elettorali" conclude Grande Liguria.