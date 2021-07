Parto in ambulanza finisce in tragedia: neonato morto durante il trasporto da Alassio a Pietra

Quello che doveva essere uno dei momenti più felici della propria vita si è trasformato in una tragedia per una donna di circa quarant'anni che nella primissima mattinata di ieri, domenica 18 luglio, colta dalle doglie del parto ha avvertito il 118 per ricevere assistenza nel parto ma alla fine, il piccolo non ce l'ha fatta.

La tragedia si è verificata ad Alassio mentre la puerpera si trovava in casa propria. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa alassina supportati dal personale dell'automedica Sierra per trasportare la donna verso il Pronto Soccorso ostetrico del Santa Corona, ma il bambino, la cui nascita era prevista tra alcune settimane, non ce l'ha fatta a sopravvivere.

Si tratta del secondo parto d'urgenza nel ponente savonese in pochi giorni: la scorsa settimana era toccato, stavolta con un lieto fine, a una mamma di Erli dare alla luce un piccolo con un "parto precipitoso" durante il tragitto verso il nosocomio pietrese.

Stavolta invece il piccolo non ce l'ha fatta, mentre per la madre è stato disposto il trasferimento al San Paolo di Savona.