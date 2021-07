Autotrasportatori 'imprigionati' per ore in autostrada, Sanna (Pd): "Trovare soluzione: ne va della nostra economia"

“Gli autotrasportatori non possono continuare a passare ore interminabili in coda in autostrada, ne va della loro salute e del loro lavoro. Ritengo che la manutenzione vada fatta ma anche che l’economia della nostra Regione vada preservata, perché le aziende non vivono di ristori ma del proprio operato”.

E' il commento di Armando Sanna, consigliere del Partito Democratico che ha presentato l’interrogazione in consiglio regionale in cui ha chiesto alla giunta quali azioni intenda intraprendere per far sì che questa situazioni si risolva, e a cui l’assessore Benveduti ha risposto dicendo che la Camera di Commercio ha predisposto una proposta per la dotazione di 300 milioni di euro per il quinquennio 2021-2025 da concedere a chi ha subito dei danni viaggiando in autostrada.

Ma per Sanna bisogna fare in fretta: “Il grido di dolore degli autotrasportatori per la drammatica situazione in cui riversano le nostre autostrade non ha ancora trovato la risposta e non possono più aspettare”.