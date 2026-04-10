Albisola Superiore, parcheggi a pagamento da aprile. Il Pd non ci sta: "Estensione ok per le casse comunali, ma tante le criticità"

“L’estensione di due mesi del periodo in cui i parcheggi blu cittadini sono a pagamento, sebbene utile per le casse cittadine, porta ad una serie di criticità che spiegano la nostra contrarietà espressa in sede di Consiglio Comunale”.

A intervenire così sul tema della modifica della regolamentazione della sosta ad Albisola Superiore, che da quest’anno prevede un periodo di pagamento nelle aree cittadine compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre, e non più dall’1 giugno, è il Partito Democratico locale attraverso una posizione critica espressa in una nota dal segretario cittadino Giovanni Testa. E' lui a richiamare una serie di problematiche applicative e propone anche soluzioni alternative, sottolineando come la modifica abbia impatti diretti su residenti e visitatori, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

“Il problema più plateale - affermano i dem - è il mancato aggiornamento dei cartelli presenti presso i posteggi durante le vacanze pasquali, i quali riportavano ancora le vecchie date. Questo è causa di grande confusione sia nei cittadini che non vengono intercettati dalle comunicazioni dell’amministrazione che, soprattutto, nei turisti i quali rischiano di incorrere in multe convinti che i pagamenti non siano ancora in vigore. Per quanto possa essere costoso sostituire tutti i cartelli, sarebbe stato almeno necessario un oscuramento provvisorio di quelli esistenti in modo da coprire date dato che la variazione viene decisa con anticipo”.

Ci sono poi le preoccupazioni per i residenti: “Con l'entrata in vigore della misura rende ancora più necessaria un'azione in grado di tutelare i residenti, il cui diritto di posteggiare nella propria città è sempre più a rischio. È anche necessario trovare soluzioni alternative. Come Partito Democratico, come condiviso dal gruppo di opposizione Uniti per Albisola, abbiamo proposto di creare parcheggi rosa in modo da andare favorire le famiglie e parcheggi arancioni dove esclusivamente i residenti possano posteggiare, ovviando così il problema dei bollini che non risolvono il problema del posteggio in competizione con i turisti”.

“Inoltre abbiamo chiesto all'amministrazione di attivarsi con urgenza per stipulare convenzioni con privati in modo da poter usufruire nel periodo estivo di aree addizionali come i parcheggi dei supermercati da utilizzare nel periodo notturno di chiusura delle attività” aggiungono.