Obbligo di "green pass", il presidente della Commissione regionale Salute, Brunetto: "Misura in qualche modo corretta" (VIDEO)

In attesa del testo ufficiale del prossimo decreto approvato in Consiglio dei Ministri che vedrà, tra le altre misure previste, l'entrata in vigore dell'obbligo del cosiddetto "green pass" quale discriminante per accedere a locali chiusi, eventi e manifestazioni, giungono le prime reazioni dal mondo politico.

Tra queste quella di Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega nonché presidente della II commissione consiliare permanente Salute e Sicurezza sociale, che ha affrontato diverse tematiche ai nostri microfoni.

"Si tratta di un lasciapassare per tutti i cittadini immunizzati e, se verrà confermato il testo previsto, anche per quelli che hanno ricevuto già solo una dose: questa comunque inizia ad essere un'apertura importante. Certamente per bere il singolo caffè nel bar al chiuso non sarà necessario mostrarlo - ricorda -, in luoghi nei quali sia previsto uno stazionamento più prolungato o luoghi più affollati è una misura che in qualche modo è corretto esercitare" ha poi aggiunto Brunetto.

"Qualcosa sull'aumento del numero dei contagi ci aspettavamo in considerazione delle riaperture - ha spiegato l'esponente del Carroccio - Ciò che sta funzionando comunque al di là dei contagi è una, al momento, non importante rilevanza dei ricoveri ospedalieri e soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva. È ancora presto, ovviamente, per essere certi di questi dati però dobbiamo tenere conto del fatto che le vaccinazioni sono state fatte in numero importante, in percentuali importanti".