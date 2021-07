Cambio nell'area politica liberale: in Liguria nasce la direzione regionale del Partito Liberale Europeo

Un gruppo di dirigenti e militanti appena usciti dal Partito Liberale italiano ha aderito in blocco al Partito Liberale Europeo.

Si tratta di Mirko Odepemko, responsabile regionale per la Liguria, Stefano Prati, responsabile per gli italiani all’estero e Giuseppe Vignera, capo dipartimento della comunicazione nazionale. Accogliendo gli storici liberali nel suo partito, Marco Montecchi, segretario nazionale del Ple, ha nominato Odempeko coordinatore regionale del partito in Liguria.

“Il nostro chiaro collocamento nel centrodestra, la nostra partecipazione attiva alla campagna referendaria per la Giustizia giusta, la nostra struttura organizzativa in continua crescita sono il presupposto migliore per chi vuole fare politica nel segno della cultura liberale e moderata. Con orgoglio do il benvenuto nel Ple a ben note figure del mondo liberale in Italia, sono sicuro che insieme faremo molta strada”. Così Marco Montecchi, salutando i nuovi ingressi nel suo partito.



“Con attenzione ci siamo guardati intorno e abbiamo scelto quella che sarà la formazione di centrodestra che ci permetterà di continuare il grande lavoro di analisi e di proposta che abbiamo fatto sinora. La voglia di fare politica rimane il motivo di interesse di tutti noi che vogliamo contribuire al miglioramento della amministrazione della nostra Liguria e in tutta Italia”, così il neo coordinatore Ple in Liguria, Mirko Odepemko.

"Un bel risultato portato a termine dal nostro Checco Aquaro" è la prima dichiarazione del presidente Francesco Patamia, "dal primo momento è stato un convinto sostenitore del progetto Partito Liberale Europeo, e il suo lavoro, che preferisce svolgere sempre in seconda fila, ci riserva sempre qualche bella sorpresa." "Quella con Checco Aquaro è una lunga amicizia "liberale" la dichiarazione di Mirko Odepemko, proprio lui mi convinse ad iscrivermi al PLI e di li a poco fece lo stesso con Giuseppe Vignera. Un vero piacere tornare ad essere nella stessa squadra."