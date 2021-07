Miglior sito per i gadget personalizzati: qual è e come sceglierlo

Sono sempre numerose le aziende che scelgono di stampare penne o portachiavi personalizzati da regalare ai propri clienti a Natale, sticker aziendali da utilizzare per le confezioni regalo e, ancora, etichette per i prezzi che richiamino logo, nome e colori aziendali: si tratta, infatti, di un semplice stratagemma che può aiutare – e non poco – alla brand awareness e cioè, semplificando molto, a rendere più conosciuto il proprio brand soprattutto tra target di potenziali clienti. Come essere sicuri, però, di scegliere il miglior sito per i gadget personalizzati? Far stampare le proprie tote bag in edizione speciale o i propri adesivi personalizzati da servizi di stampa online come Camaloon è, infatti, ormai di gran lunga la scelta più comune sia per ragioni di praticità e sia perché è spesso anche la più economica, quella che assicura un prezzo per unità davvero basso. Davanti al proliferare di siti tutti apparentemente simili, però, scegliere può non essere semplice: quelli che seguono sono una serie di fattori da tenere in considerazione per non sbagliare.

Com’è fatto (e che servizi offre) il miglior sito per i gadget personalizzati

Quanto davvero personalizzato e personalizzabile è il servizio che offrono, innanzitutto. Il miglior sito per i gadget personalizzati è quello che permette ai propri clienti di scegliere letteralmente ogni caratteristica dell’oggetto in questione: dalla capienza di una chiavetta USB personalizzata, al tipo di tratto di una penna brandizzata, passando per forma e dimensione degli adesivi aziendali e per finire con tipo di stampa su una maglietta promozionale. Per risultare più competitivi proprio in questo senso, la maggior parte dei siti che realizzano gadget personalizzati sono, oggi, dei siti cosiddetti di print-on-demand: vuol dire che non hanno in stock i materiali (chiavette USB, carta adesiva, magliette, eccetera) di partenza ma li riassortiscono e li lavorano ogni volta che un cliente chiude un ordine. È questo, per altro, che permette loro di mantenere un prezzo più basso di quello dei negozi fisici che offrono lo stesso tipo di servizio.

Proprio il prezzo è, naturalmente, un elemento chiave nella scelta del miglior sito per i gadget personalizzati. Andrebbe tenuto conto in questo senso che anche i prezzi che si leggono riportati sui cataloghi online e nelle schede prodotto sono, in realtà, molto variabili e che la maggior parte di questi servizi permettono di risparmiare soprattutto su ordini di grossi quantitativi. Più pragmaticamente ciò significa che, no, un servizio di stampa online potrebbe non essere davvero la soluzione migliore per la realizzazione dei propri gadget aziendali se quello che si intende far realizzare sono degli zaini personalizzati per i propri collaboratori freelance, per esempio, a meno di essere una grande multinazionale con migliaia di consulenti. Ne consegue che l’unico modo per valutare bene quale sia il più conveniente tra gli e-shop di gadget personalizzati è chiedere un preventivo su misura e confrontare i diversi ottenuti. Un punto a favore dei siti in questione è l’essere in grado di fornire preventivi cumulativi e che includano, cioè, voci diverse per la stampa e la realizzazione di più gadget aziendali differenti.

Non si può non considerare, infine, che se si opta per un servizio di stampa online di gadget aziendali è perché si ha una certa praticità – e manualità sembrerebbe quasi il caso di dire – con le piattaforme che permettono di “disegnare” un prodotto o servizio partendo da alcune scelte guidate e, cosa non meno importante, perché non si hanno ore e ore da investire con un esperto del campo che consigli di volta in volta quali siano i materiali migliori per una borraccia termica personalizzata o la migliore posizione del logo in un’etichetta adesiva Il miglior sito per i gadget personalizzati è, insomma, quello che con semplicità guida l’utente a progettare il proprio oggetto personalizzato e a mandarlo in stampa.