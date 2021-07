Comunali 2021, primo contatto con la cittadinanza per il progetto "Insieme Cambiamo Spotorno" (FOTO e VIDEO)

E così si sono presentati nel loro primo incontro con la cittadinanza gli attuali consiglieri di minoranza Franco Riccobene e Giancarlo Zunino, davanti a una platea invitata anche a partecipare coi propri interventi per esporre le proprie visioni e i suggerimenti sul futuro di Spotorno, da far confluire in una lista "unita, oltre gli steccati politici".

Avevano anticipato trattarsi di un progetto di coalizione "ampia e partecipata" per offrire agli spotornesi chiamati alle urne in autunno una alternativa che sapesse rispecchiare la maggioranza del paese.

Tra i punti toccati, per i quali guardare non ad un quinquennio ma al doppio mandato, particolare attenzione all'urbanistica, " con un Piano Regolatore scaduto e ancora fermo al 2006 " ha detto Zunino, i giovani " che dovranno raccogliere il testimone ", ma anche temi sociali, il rilancio dell'economia turistica e la rete infrastrutturale comunale.

"Non faremo una campagna 'contro', ma in prospettiva - dice l'ex vice sindaco e assessore Riccobene - Però non possiamo dimenticare che negli ultimi dieci anni questo Comune è stato commissariato per ragioni politiche ben due volte. Questi eventi ci danno un segnale, quello della divisione: così il paese non può crescere, forse bisogna fare un ragionamento diverso, che guardi al futuro".