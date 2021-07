Albenga, un giorno da vigili urbani per i bimbi del campo estivo “L’arcobaleno”

Questa mattina i bambini che frequentano il Campo Estivo "L’Arcobaleno " si sono recati in visita presso il Comando della Polizia Locale di Albenga.

A fare gli onori di casa l'assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci, l'ispettore Gianluca Dagnino e l'agente scelto Barbara Dell'Olio che da anni si occupano di educazione alla legalità.

I bambini, hanno visitato i locali del Comando e assistito ad una giornata "tipo" osservando le attività svolte della Polizia Locale.

Hanno inoltre ascoltato, con grande divertimento, due storie (una sulla circolazione stradale ed una sulla legalità).

"Dedichiamo una parte importante del nostro tempo recandoci nelle scuole della città di ogni ordine e grado — spiegano l'ispettore Dagnino e l'agente Dell'Olio — perché riteniamo che avere un rapporto con ragazzi e ragazze di età scolare possa rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità, il rispetto delle regole del vivere civile (anche se a volte può non sembrare) ci rende maggiormente liberi e consapevoli di ciò che possiamo e non possiamo fare".

L'assessore Vannucci: “Questa mattina abbiamo accolto i bambini del campo solare 'L’Arcobaleno' presso il comando della nostra Polizia Locale. Quest’attività si inserisce nel Progetto Legalità che fa, a pieno titolo, parte del Piano Vannucci/Montan e che, come amministrazione, riteniamo essere estremamente importante ai fini della prevenzione. I nostri agenti portano avanti attività come queste coinvolgendo gli alunni di tutte le scuole della nostra città e non solo, insegnando ai bambini, anche quelli più piccoli, che le persone in divisa sono amici ai quali affidarsi in caso di difficoltà e, soprattutto che comportarsi bene è più bello che comportarsi male. È bello poter vedere questi bambini innamorarsi del concetto di legalità. È proprio questo il sentimento che, quando esiste, fa funzionare le cose”.

In questa giornata di festa i bambini hanno imparato, divertendosi, alcune elementari norme di comportamento e, alla fine, sono stati donati loro piccoli gadget e giochi didattici.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 Agosto, dalle 18 alle 22 presso il parco giochi "Peter Pan", per una serata dedicata a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni che vedrà la presenza, oltre alla Polizia Municipale, della Protezione Civile, della Consulta Cittadina per i Disabili, dell'associazione Nonunomeno e della FIAB.