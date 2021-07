Rischio idrogeologico, l'assessore Giampedrone a Noli: visita ai cantieri sui rii Mazzeno, San Michele e Noli

L’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha effettuato due sopralluoghi per verificare l’andamento dei lavori su altrettanti interventi di riduzione del rischio idrogeologico a Noli.

Il primo, sui rii Mazzeno e San Michele, riguarda l’adeguamento degli alvei dei torrenti, con la successiva stabilizzazione del fronte di frana in un secondo lotto. I lavori sono in corso da aprile 2021 e verranno terminati entro l’estate 2022, nel rispetto del cronoprogramma previsto.

Il secondo cantiere riguarda lo spostamento della viabilità che si trova al momento all’interno dell’alveo del rio Noli, con conseguente adeguamento dell’alveo per migliorare il deflusso delle acque. In questo caso è in corso l’esecuzione del 1° lotto funzionale, corrispondente a circa la metà dell’intervento, verso la foce. Questo primo lotto si concluderà entro la fine del 2021.

Si tratta di interventi interamente finanziati da Regione Liguria con fondi di Protezione civile: per il primo sono stati stanziati 2milioni e 500mila euro, per il secondo 1milione e 700mila euro. Con i secondi lotti di diversi interventi, già approvato, si sfiora la cifra complessiva di 10 milioni di euro.

“Si tratta di interventi importanti per Noli e per la vita quotidiana dei residenti, andando a intervenire e a ridurre il rischio in aree urbanizzate – spiega l’assessore alla Protezione civile di Giacomo Giampedrone – Si tratta di interventi finanziati con risorse di Protezione civile a cui teniamo in modo particolare, ragione per cui abbiamo voluto accogliere le richieste dell’amministrazione comunale di Noli sia nel finanziare le opere che nel verificarne lo stato di avanzamento e di esecuzione”.