Savona, firmato accordo tra il comune e l'associazione "Il Porto dei Piccoli". La direttrice generale: "Importante fare cose concrete per i bambini per fargli vivere una normalità" (FOTO E VIDEO)

"La nostra associazione ha portato avanti questa attività in 16 anni grazie a tanti imprenditori e alle diverse istituzioni, la cosa importante è fare cose concrete per i bambini e fargli vivere una normalità".

Queste le parole di Gloria Camurati, direttore generale dell'associazione "Il Porto dei Piccoli" Onlus che questa mattina sulla fortezza del Priamar ha firmato un accordo con il comune di Savona grazie alla firma sul protocollo insieme al sindaco Ilaria Caprioglio.

Il Porto dei piccoli ONLUS è un'associazione nata nel 2005 che, partendo dall’istituto Gaslini di Genova, in 13 anni ha raggiunto tantissimi bambini in diverse regioni italiane, avviando collaborazioni con i principali centri pediatrici nazionali.

Al centro il mare a disposizione di tutti i bambini che affrontano la malattia perché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità, salpando insieme ogni giorno verso fantastiche avventure lontane dall’ospedale e dal luogo di degenza.

Il mare rappresenta la caratteristica costante delle attività ludico-pedagogiche che ogni giorno gli operatori portano in ospedale e nelle abitazioni dei bambini. Il mare è un elemento che unisce, che mette in comunicazione con luoghi lontani e coinvolge con i suoi misteri e la sua infinita bellezza. Una formidabile risorsa che porta con sé cultura e storia, valori umani, serenità e forza. Un elemento perfetto per stimolare e coinvolgere i bambini.

Il Porto dei piccoli si rivolge a tutti i bambini indipendentemente dalla patologia, dedicando particolare cura alla dimensione “famiglia”. Gli operatori entrano ogni giorno in corsia e nelle case, offrendo una presenza amichevole ed un punto di ascolto cercando di di riportare quella serenità che è particolarmente importante per affrontare al meglio la malattia.

In esterno viene organizzato ogni fine settimana un’esplorazione, un’avventura che vede protagonisti i bimbi alla scoperta delle meraviglie del mare e del porto. Specifici progetti sono invece dedicati alle scuole per sensibilizzare al tema del ricovero ospedaliero e della solidarietà.

Ad oggi Il Porto dei piccoli ha coinvolto più di 10.000 bambini tra il Piemonte, Toscana, Lombardia, Emilia, Roma e Malta, per far rete con le realtà locali e portare gioia e serenità a tutti i bimbi in terapia dovunque si trovino, anche dove il mare non c’è.

"Abbiamo perso una bambina, Rebecca che era di Savona e che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro la malattia ed eravamo partiti con un progetto tramite la divulgazione di un libro e sta per uscire il secondo" ha proseguito la direttrice generale.

"Anche noi ci siamo in questo progetto, un'associazione come strumento di gioco per i bambini disabili, vogliamo essere sempre presenti in queste attività che fanno bene al prossimo" ha detto il Comandante della Capitaneria di Porto Francesco Cimmino.

Un appello è arrivato dal presidente Beppe Costa: "Siamo alla ricerca di attività e di risorse finanziarie per poter finanziare l'associazione, abbiamo bisogno di aiuto, spargete la voce, cercate di supportarci".

"Queste sono occasioni straordinarie, ci sono tante attivita importanti composte da persone che danno tanto alla collettività - ha concluso il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa - le istituzioni devono sostenerle, la politica su questo percorso si deve unire. Voglio dirvi un grazie per quello che fate e farete. È una bella pagina per Savona e per questi ragazzi".