Marina di Varazze: una targa commemorativa per ricordare Antonio Gustavino

Questa mattina, presso il pontile centrale, tra C1 e C2, nel porto turistico Marina di Varazze, alla presenza del direttore della Marina di Varazze Giorgio Casareto, e del vicesindaco reggente Luigi Pierfederici e dei famigliari, si è tenuta la cerimonia per l’apposizione della targa in onore di Antonio Gustavino, classe 1956, lo storico sommozzatore del porto, specializzato in lavori di saldatura in immersione, mancato all'affetto dei suoi cari, amici e conoscenti, pochi mesi fa.

La targa commemorativa è stata posizionata sul fondo del mare, all'altezza del pontile numero 3, dal figlio Giacomo.