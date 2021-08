Savona, manifesti di protesta contro il degrado in piazza del Popolo: "Via gli spacciatori, gli alcolizzati, i nullafacenti"

"Riprendiamoci la nostra piazza e i nostri giardini".

Questo si legge nei manifesti affissi sugli alberi presenti in piazza del Popolo a Savona.

Al centro della protesta il degrado e una zona che nonostante sia nato nel 2019 il controllo di vicinato, atto sottoscritto dai due coordinatori di zona e dall'assessore alla sicurezza Roberto Levrero, deve far molto spesso fronte a risse, non ultima lo scorso 24 luglio e delinquenza.

"Riportiamo la serenità e la legalità in piazza del Popolo. Via gli spacciatori, via gli alcolizzati, via i nullafacenti. Via quelli che orinano e defecano nel parco. Via le bottiglie di vetro e tutti i rifiuti abbandonati quotidianamente. Portiamo i bambini e gli anziani a rivivere il parco con dignità".

Le saltuarie iniziative organizzate dall'amministrazione comunale e dal Comitato (lo spostamento del mercato del lunedì e quello del mercoledì dei produttori agricoli da piazza del Brandale) e il presidio della polizia locale sul posto però non bastano. I giardini infatti sono sempre di più abbandonati a loro stessi e le attività chiuse da tempo.

Segnali positivi arrivano in merito ai lavori all'interno e all'esterno del chiosco "Il Baretto" che sono attualmente in corso e verranno rifatti anche i servizi igienici. E' in corso un contenzioso invece sul chiosco presente di fronte, il bar Girasole.