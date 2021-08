Coronavirus: 152 nuovi positivi in Liguria, 14 nella nostra provincia

Anche oggi sono molti i nuovi contagiati da Covid-19 in Liguria, tasso di positività in lieve aumento.

Sono infatti 152 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 4.006 tamponi molecolari (oltre ai 3.655 antigenici rapidi), uno ogni 26,35 pari al 3,79%. Nel savonese sono stati 14 i nuovi contagiati, rispetto ai 46 di Imperia, i 48 di Genova e i 38 di Spezia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.467.218 (+4.006)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 472.542 (+3.655)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 105.773 (+152)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.635 (+30)

Casi per provincia di residenza

Imperia 390 (+27)

Savona 240 (+4)

Genova 1.284 (-18)

La Spezia 443 (+7)

Residenti fuori regione o estero 55 (+3)

Altro o in fase di verifica 223 (-3)

Totale 2.635 (+30)

Ospedalizzati: 47 (+2); 12 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 8 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 9 (+2); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 11 (+2); 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 10 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.294 (-26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 98.772 (+122)

Deceduti: 4.366 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 215 (-28)

Asl 2 - 129 (+8)

Asl 3 - 545 (-4)

Asl 4 - 100 (-3)

Asl 5 - 282 (-8)

Totale - 1.271 (-45)