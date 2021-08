Infrastrutture, Rixi (Lega): "Serve cambio di rotta per Anas, ruolo centrale in gestione fondi Pnrr"

“Serve un cambio di rotta deciso per Anas. Serve un management qualificato, con qualità personali e professionali inattaccabili. L’azienda sarà centrale nella gestione dei fondi del Pnrr su strade e autostrade quindi niente deve essere lasciato al caso. Il Paese non può permettersi scelte sbagliate proprio nel momento in cui tutta l’Europa ci sta puntando i riflettori addosso. In Italia ci sono fior di manager qualificati e con un curriculum specchiato, lontani dai soliti gruppi di potere e di pressione, che possono dare il loro contributo affinché ogni singolo progetto arrivi a destinazione con tempi e modi previsti. Anas ha bisogno di un cambio di passo con una condivisione ampia di scelte e indirizzi”.