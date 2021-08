Vecchia stazione di Vado in zona industriale: in arrivo 36 milioni per il potenziamento

Nell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Rete ferroviaria Italiana (RFI) nella parte investimenti sono previsti 36 milioni (16 milioni in più, dei 20 annunciati) per l'adeguamento e potenziamento della vecchia stazione di Vado in zona industriale.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello:"Risorse nuove, che arrivano nel territorio savonese grazie all'impegno e all'efficace interlocuzione politica che abbiamo avviato con il Governo Draghi per adeguare l'impianto vadese alle necessità di sviluppo economico, industriale e portuale del territorio".

"Con questi investimenti sarà possibile adeguare i segnalamenti, realizzare l'automazione, il superamento del passaggio a livello di Vado Ligure e la sistemazione di quello di Zinola, il potenziamento dei binari per consentire la partenza di treni di lunghezza maggiore, interventi di potenziamento fino a Parco Doria" spiega l'esponente dem.

"Interventi la cui importanza - ricorda Arboscello - era emersa a più riprese durante le varie interlocuzioni con il territorio e gli operatori, non ultima durante la visita effettuata a Vado Gateway con la senatrice Roberta Pinotti, e che oggi diventano realtà".

"Ottime notizie quindi per nostra Provincia e per il comprensorio savonese sul fronte delle infrastrutture ferroviarie, tema strategico e importante per il futuro del porto e del territorio" conclude il consigliere ed ex sindaco di Bergeggi.