Elezioni Loano, c'è l'ufficialità per la candidatura di Lettieri: "Un onore e un privilegio essere stato scelto"

"Cari amici, ora ve lo posso dire in modo ufficiale: sarò candidato sindaco di Loano alle prossime elezioni". La notizia era già ampiamente sdoganata, ora però c'è l'ufficialità: Luca Lettieri sarà il candidato sindaco della Lega alle prossime elezioni comunali di Loano, lo ha annunciato lui stesso con un post sul proprio profilo Facebook.

"Dopo 24 anni di carriera amministrativa e molti incarichi (Consigliere comunale, Assessore comunale, Vicesindaco, Consigliere provinciale) è per me un onore e un privilegio essere stato scelto come candidato a guidare la nostra città - prosegue Lettieri - La lista ha il supporto di alcuni membri e amici dell'amministrazione uscente: il Vicesindaco Remo Zaccaria, gli Assessori Manuela Zunino e Vittorio Burastero, il Presidente del Consiglio comunale Gianluigi Bocchio, la Capogruppo di Maggioranza Francesca Mangiola. La fiducia che questi colleghi mi hanno manifestato, insieme con gli attestati di stima che già in questi giorni mi sono giunti da moltissimi cittadini, mi riempiono di orgoglio e rappresentano per me un ulteriore stimolo a dare il massimo durante questi mesi di campagna elettorale e anche successivamente, qualunque sarà il mio ruolo".