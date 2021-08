Politica |

Savona, cancellata l'ultima delle Notti Bianche. Marco Russo: "Commercianti scoraggiati. Fallimento figlio di mancata strategia per il settore"

Il candidato sindaco: “Il calendario delle manifestazioni è fondamentale nel mio progetto per Savona, una strategia nelle mani del Comune”

“Un fallimento che è figlio della totale assenza di politiche di rilancio strutturale del commercio. Ed è l’ennesimo segno di indifferenza da parte dell’amministrazione che ha messo a disposizione pochissimi fondi e non ha dato supporto logistico né pratico in un momento in cui organizzare manifestazioni, anche a causa della situazione sanitaria, è davvero complicato”. Marco Russo, candidato sindaco del Patto per Savona, commenta così la cancellazione dell’ultima delle Notti Bianche in centro. “Mi confronto spesso con i commercianti - aggiunge - e noto che c’è un atteggiamento generale di scoraggiamento, si sentono soli in un momento davvero difficile”. Il tema del riaprire le serrande in centro, come nei quartieri, è prioritario nell’Agenda per Savona. “Nella mia amministrazione gli eventi devono essere uno dei principali strumenti di attrattività. Il calendario delle manifestazioni deve essere una vera e propria strategia nelle mani del Comune che deve anche promuovere e incentivare gli utilizzi temporanei dei negozi sfitti, sia a scopo commerciale che promozionale e deve sostenere i negozi di vicinato anche attraverso una politica dei buoni spesa”. Ma oltre a strategie e pianificazioni economiche, conclude Russo: “Bisogna costruire un rapporto di coesione con i commercianti”.

Comunicato stampa

