L'estate d'oro dell'atletica italiana nel segno del Meeting di Savona: la staffetta 4x100 consacra i protagonisti della Fontanassa

È l'estate magica dell'atletica leggera italiana. La conferma arriva ancora una volta dalle Olimpiadi di Tokyo, con la medaglia d'oro della staffetta maschile 4x100 che si colora d'azzurro così come era già stato per i 100m vinti dal nostro Marcell Jacobs.

Ancora un oro per Jacobs, questa volta tutto da condividere assieme a Filippo Tortu, Eseosa Desalu e a Lorenzo Patta. Nomi non nuovi agli appassionati savonesi, che hanno potuto godere di questi straordinari atleti sulla pista della Fontanassa per quello che ormai è uno dei grandi classici dell'atletica leggera: il Meeting di Savona.

Nel maggio scorso proprio a Savona Marcell Jacobs aveva centrato il record italiano (9.95 sui 100 metri in batteria, migliorato poi a Tokyo), ma quel giorno è stato anche quello della definitiva consacrazione di Lorenzo Patta. Il classe 2000 infatti in quell'occasione vinse la propria prova sui 100 metri decidendo poi di non partecipare alla finale. Lì si è capito che l’Italia aveva trovato il quarto staffettista per la 4×100, lì si iniziò a sognare in grande in vista dei Giochi Olimpici.