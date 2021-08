Savona, pioggia di disdette per l'entrata in vigore del Green Pass: salta il balletto 'Serata romantica' al Priamar

"Causa l'entrata in vigore dal 6 agosto 2021 del nuovo DCPM che prevede restrizioni personali all’accesso agli spettacoli per chi non sia in possesso di Green Pass lo spettacolo di balletto 'Serata romantica' previsto per sabato 7 agosto al Priamar di Savona, è annullato". Lo annuncia Loredana Furno, direttrice artistica del festival “Danza alla Fortezza del Priamar”, rassegna giunta oggi alla sua alla sua XV edizione.

"Abbiamo dovuto registrare numerose disdette alle prenotazioni già effettuate e il numero elevato di rinunce purtroppo non ci permette di garantire un pubblico (già ridotto del 50 per cento della capienza a causa del distanziamento) adeguato a uno spettacolo di livello internazionale come quello della compagnia Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti - prosegue la direttrice artistica - Nella speranza di potere ospitare lo spettacolo nel 2022, alla prossima edizione del Festival, ci scusiamo con gli spettatori".