Spotorno, ubriachi divelgono le bandiere della sede della Croce Bianca e le scagliano contro la sede

Amaro risveglio per i militi della Croce Bianca spotornese stamani, la cui sede è stata presa di mira dai vandali nella notte appena trascorsa.

Ad attirare l'attenzione uno dei vetri della struttura rotto, come colpito da una pietra. Per cercare di capire cosa fosse effettivamente successo, i volontari hanno osservato i filmati della videosorveglianza e, tornando indietro nelle ore, la scena si è parata netta davanti ai loro occhi.

Alcuni ragazzi, all'apparenza ubriachi, hanno prima divelto le bandiere e ne hanno usata una come lancia scagliandola contro le vetrate per poi allontanarsi.

"Un gesto inqualificabile nei confronti di un'associazione ogni giorno a disposizione della comunità locale e turistica, che ha messo anche in pericolo i militi di turno nella notte all'interno della sede", si sfoga il presidente Filippo Rossi.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione locale e all'Amministrazione comunale che si è subito attivata per fare la propria parte, col sindaco Fiorini che appena appresa la notizia ha voluto esprimere vicinanza e rabbia per quanto accaduto.

"Alla Croce va il nostro abbraccio per questo gesto ingiustificabile verso coloro che dedicano tempo a salvare gli altri - afferma il primo cittadino in un messaggio indirizzato ai volontari - Mi verrebbe da dire che non vi meritano, ma è proprio lì il vostro regalo più profondo: voi dedicate impegno e professionalità a salvare tutti! Saremo al vostro fianco per identificare e perseguire questi vandali".

Anche il gruppo "Spotorno che Vorrei" coi consiglieri Spiga e Bonasera ha voluto esprimere solidarietà: "Esprimiamo, con tutti i militi della Croce Bianca di Spotorno, il disappunto per l'atto vandalico messo in atto da alcuni soggetti" hanno scritto dal gruppo sulla propria pagina Facebook, dicendosi "certi che le forze dell'ordine possano risalire ai vandali che non sapendo cosa altro fare hanno recato un danno a chi si adopera per la salute di altri".