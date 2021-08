Politica |

Savona 2021, il candidato Aschei e la composizione della lista: "Una buona squadra cambia continuamente, per giocare bene i componenti si modificano" (VIDEO)

"La nostra è una lista civica indipendente, non corriamo con nessuno, non appoggiamo nessuno e nessuno ci appoggia". Attenzione al turismo e al commercio.

"Una buona squadra cambia continuamente, per giocare bene i giocatori ogni tanto si modificano, entrano persone nuove, il mondo si modifica continuamente". Così il candidato sindaco Luca Aschei ha commentato la fuoriuscita nelle ultime ore dalla lista di alcuni dei suoi componenti e per i quali è già al lavoro per la sostituzione. Il rivale di Marco Russo, Angelo Schirru, Manuel Meles e Francesco Versace, tutti esponenti strettamente legati al mondo politico, nonostante il suo passato in Fratelli d'Italia, ha voluto specificare che la sua sarà una lista civica. "Una lista civica indipendente, non corriamo con nessuno, non appoggiamo nessuno e nessuno ci appoggia. Savonesi per Savona che vogliono correre per cambiare quello che è un pensiero antico" conclude Luca Aschei. Trai punti del programma attenzione poi al turismo e al commercio. "Vorremo modificare la città rendendola turistica, ritengo che possa cambiare la vita dei savonesi, sarà più bella e soprattutto più pulita, più vicina alle piccoli aziende, ai commercianti, ai ristoratori savonesi. È la città che deve portare il turismo di qualità, se ci sono i turisti, i bar, i ristoranti e i negozi aprono, ma se non c’è nessuno in giro è perché la città o le manifestazioni non sono attrattive. Chi glielo fa fare alle aziende di aprire? Mica hanno lo stipendio. I loro introiti dipendono dalla gente che c’è in giro e che la città attira" spiega Aschei. "Bisogna dare alle attività un supporto, una risposta immediatamente per riuscire a creare una sinergia. Desidero una comunità di savonesi che lavorano nell'amministrazione, come quelle turistiche ma non solo, anche artigiane e commerciali, una comunità tra tutti per migliorare la città" prosegue il candidato della lista Andare Oltre con Aschei Sindaco.

Redazione

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.