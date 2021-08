Politica |

Savona 2021, il candidato Schirru incontra Cna per raccogliere le istanze di micro e piccole imprese

Il segretario Sacchetti ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra enti e istituzioni, per il presidente De Ambroggi focus su digitalizzazione

Il candidato sindaco al Comune di Savona, il dottore Angelo Schirru, ex primario presso l'ospedale San Paolo sostenuto dalla lista dei partiti di centrodestra, è stato ricevuto stamattina (6 agosto, ndr) presso gli uffici della CNA di Savona alla presenza del presidente Matteo De Ambroggi e del segretario Matteo Sacchetti. Numerose le istanze provenienti dal mondo della micro e piccola impresa: dalla riduzione della burocrazia all'equità fiscale e la defiscalizzazione alla promozione di iniziative che possano valorizzare Savona e le imprese che operano sul territorio. “E' necessaria inoltre - sottolinea Sacchetti - una forte sinergia e collaborazione fra Comuni limitrofi e fra i Comuni e gli Enti territoriali tutti affinché arrivino all'unisono istanze improcrastinabili quali quelle legate alla disastrosa situazione infrastrutturale ligure che penalizza più o meno direttamente tutti i settori produttivi, dalle imprese di trasporto merci alla ricezione delle materie prime, alle aziende che ruotano attorno alla ricettività e al turismo”. “Collaborare anche con i Comuni dell'entroterra per favorire la riscoperta delle eccellenze tipiche della nostra zona, i prodotti alimentari e del nostro artigianato - aggiunge il presidente De Ambroggi - è un modo per attrarre quanti vengono in Liguria anche occasionalmente. E' necessario sviluppare un sistema che permetta comunicazioni e informazioni veloci e fruibili. Digitalizzare vuol dire creare vetrine e rendere concreti questi obiettivi”.



