Un altro parto in emergenza nel ponente, Vazio (Pd): "Negli ospedali di Pietra e Albenga non si può nascere, in autostrada si..."

"Oggi è nato un bel bambino, per la felicità di mamma e papà: imprenditori albenganesi e miei cari amici. Questa è una bellissima notizia! Il punto è che tutto è andato bene grazie solo grazie alla professionalità dei militi della Croce Bianca e dei medici del 118 che hanno fatto partorire la mamma in autostrada, nei pressi di Finale Ligure".

Lo scrive in una nota il deputato del Partito Democratico Franco Vazio, riferendosi al parto d'urgenza in A10 mentre la puerpera stava raggiungendo il San Paolo di Savona (leggi QUI), unico centro nascite della provincia dopo la chiusura di quello di Santa Corona.

"I Punti nascite dell’ospedale Santa Corona, di Albenga e di Cairo sono chiusi da tempo - ricorda il vice presidente della Commissione Giustizia alla Camera - Spesso ci si scaglia contro le scelte della politica nei momenti di un disastro; personalmente scelgo di reiterare il grido di allarme e di vergogna contro le politiche sanitarie della Regione Liguria in un momento lieto, in un momento che il fato e la professionalità dei militi e dei medici, ancora una volta, hanno consentito di non spegnere la gioia di mamma, di papà e del piccolo Leonardo. Fortunatamente tutti e due stanno bene: il parto e la fase successiva sono andate per il meglio, nessuna complicazione di sorta".

"Lo ripeto - aggiunge Vazio - è una vergogna che il centrodestra abbia raccolto voti in campagna elettorale con promesse mirabolanti e poi abbia umiliato e continui a distruggere la sanità del ponente savonese: penso agli ospedali di Albenga, di Pietra Ligure e di Cairo Montenotte, così come al continuo depauperamento dei servizi sanitari per i cittadini di questa provincia".

"C’è in gioco la salute e la vita delle persone, così non si può andare avanti!" conclude il deputato ingauno.