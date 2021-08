Coronavirus: 143 nuovi positivi in Liguria, 12 nel savonese

Tasso di positività in lieve in diminuzione per quanto riguarda la situazione del Covid-19 in Liguria. Sono infatti 143 i nuovi positivi a livello regionale, a fronte di 3.179 tamponi molecolari (oltre ai 5.624 test antigenici rapidi), uno ogni 22,23 pari al 4,49%.

Nella nostra provincia sono 12 i nuovi contagiati, rispetto ai 58 dell'imperiese, i 42 di Genova e i 27 di Spezia. Da registrare un decesso (in data 5 agosto): un uomo di 77 anni, al San Martino di Genova.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.477.124 (+3.179)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 485.379 (+5.624)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 106.251 (+143)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.842 (+54)

Casi per provincia di residenza

Imperia 460 (+24)

Savona 279 (+3)

Genova 1.332 (+22)

La Spezia 468 (+5)

Residenti fuori regione o estero 58 (+2)

Altro o in fase di verifica 245 (-2)

Totale 2.842 (+54)

Ospedalizzati: 59 (+4); 15 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 14 (+3); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 16 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 10 (-); 7 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 9 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 0

Asl 4 - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (-); 2 (+2) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.472 (+34)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.042 (+88)

Deceduti: 4.367 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 312 (+3)

Asl 2 - 150 (+9)

Asl 3 - 546 (-3)

Asl 4 - 113 (+1)

Asl 5 - 271 (-39)

Totale - 1.392 (+29)