Varazze, ubriachi frantumano parabrezza e finestrini delle auto parcheggiate: denunciati 21enni genovesi

Nei mesi estivi, anche in considerazione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Savona nei vari comuni della zona costiera.

La notte scorsa, nell’ambito di uno specifico servizio effettuato in Varazze, i militari della Compagnia di Savona hanno fermato tre giovani, tutti ventunenni provenienti da Genova che, poco prima, avevano danneggiato alcuni veicoli in sosta.

I ragazzi, al temine di una serata trascorsa in alcuni locali della zona, in evidente stato di alterazione alcolica, si sono accaniti su alcuni veicoli parcheggiati, frantumandone il parabrezza e i finestrini.

I militari intervenuti nell’immediatezza, hanno fermato i giovani che sono stati accompagnati in caserma per essere identificati e denunciati e dovranno rispondere del reato di danneggiamento in concorso.