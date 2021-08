Vaccini anti-covid: Albissola e Calizzano tra i comuni con più vaccinati con almeno una dose, in ritardo l'entroterra ingauno

Procede a ritmi spediti la campagna vaccinale in Liguria. È quanto emerge dai dati raccolti da Liguria Digitale, che permettono di conoscere la situazione regionale provincia per provincia.

della regione, vantano rispettivamente il 64.76% e il 58.09% di vaccinati con almeno una dose: numeri che le collocano al terzo e al nono posto a livello regionale. Il capoluogo provinciale conta invece il 52,61% di vaccinati a ciclo completo (quarta posizione in regione), mentre la città ingauna è ferma al 40,36% (decima posizione).

Tra i paesi con più vaccinati (con almeno una dose) in rapporto alla popolazione, nel nostro comprensorio spiccano nelle prime posizioni di questa speciale classifica Albissola Marina (settima a 71.15%) e Calizzano (ottavo con 70.98%). Le località del savonese non figurano però nella top ten dei Comuni più vaccinati a ciclo completo.

Per quanto riguarda invece i comuni con meno residenti vaccinati con almeno una dose, tra le prime dieci posizioni ecco Ortovero (quinto con 47.13%), Zuccarello (sesto con 47.64%), Castelbianco (ottavo con 48.59%) e Laigueglia (nono posto con 48.97%). Se si analizza invece il dato delle doppie vaccinazioni, Ortovero, Castelbianco e Zuccarello risultano le località meno vaccinate dell'intera regione (con rispettivamente il 32.02%, 32.60% e il 35.14% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale).

A seguire in quinta posizione Laigueglia (36.48%), sesto Nasino (37.30%), settimo Erli (38.25%), ottavo Casanova Lerrone (38.34%), nono posto per Cisano sul Neva (38.80%) e decimo per Garlenda (39.05%).