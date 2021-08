Piana Crixia celebra il tartufo nero estivo per tutto il mese di agosto

Per tutto il mese di agosto, Piana Crixia celebrerà lo "scorzone" attraverso i suoi ristoranti.

Il tartufo nero estivo è una delle varietà più accessibili, a livello di prezzo, per chi voglia intraprendere l’esperienza nel mondo di questo “fungo sotterraneo”, dunque potrete scegliere tra la storica Trattoria Tripoli (Via G. Chiarlone, 2 – prenotazioni al 366 991 2994) con i suoi ravioli casalinghi o le tagliatelle, il Ristorante Villa Carla (Località Pontevecchio, 23 – prenotazioni allo 019 570019) con carne freschissima cruda e taglierini, e l’A.P.S. Verdemare Liguria (Via Valpiana, 8 – prenotazioni al 388 971 9672) con i mandillini al nero estivo e nocciole di San Massimo.