Borghetto S. Spirito: l'11 agosto la presentazione del libro "Si fa presto a dire elefante" di Sergio Olivotti

Mercoledì 11 agosto, alle ore 17,00, appuntamento speciale a 'le Letture Hula Hoop... La Biblioteca va in giardino', presso il giardino del nido d'Infanzia di Via Milano.

Sergio Olivotti, grafico, illustratore ed autore di libri per l'infanzia, presenterà "Si fa presto a dire elefante", Rizzoli Editore.

C'è un elefante così timido da diventare invisibile, c'è l'Ikeafante, che arriva ai genitori pronto da montare, e l'Elefante caffettiera, utilissimo la mattina appena svegli. C'è l'intramontabile Elefante gonfiabile (attenti a non farlo scoppiare!), e quello bioníco di ultima generazione. E poi elefanti cavalieri; poeti, cuochi. Seguiamo l'aggiustologo ed elefantologo Sergej Ofinsky che cí racconterà le sue invenzioni, le sue strepitose capacità di aggiustatore e soprattutto le ultime news dal mondo dei pachidermi!

La presentazione teatralizzata di Sergio Olivotti, ricca di ambientazioni oniriche e personaggi improbabili, propone un immaginifico la cui poetica narrativa frequenta l'assurdo e l'umoristico, come luoghi di potenziale crescita creativa del bambino.

L'appuntamento è ad ingresso gratuito, ma occorre obbligatoriamente iscriversi. Per garantire la massima sicurezza, infatti, i posti per partecipare saranno disponibili esclusivamente su prenotazione.

Per informazioni e modalità di iscrizione per i vari appuntamenti è possibile contattare la Biblioteca civica al numero 0182 973016 o via mail all'indirizzo biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it