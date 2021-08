Discoup.com, il successo dalla giusta scelta

Milioni di visualizzazioni, otto anni di esperienza e una mission: dare spazio all'immagine e tradurla in valori concreti. Non semplici coupon ma vere strategie di risparmio su più di 1.300 store del Web, eccone i punti di forza.

Il guadagno gratuito che conviene davvero

La monetizzazione costituisce senza ombra di dubbio il fulcro delle attività sul Web. Il panorama degli acquisti in rete ha registrato un picco di crescita soprattutto negli ultimi anni. Se il settore del web merchandising ai suoi esordi era guardato come un ambito di nicchia e dalle aspirazioni troppo futuristiche, il sospetto verso i negozi online si è del tutto dissolto. Si acquista online ogni giorno e con la stessa naturalezza con la quale ci si approccia agli store fisici. In questo ambito, la riduzione dei costi di vetrina va di pari passo con le iniziative finalizzate a catalizzare l’attenzione degli internauti. Puntare sulla convenienza si rivela una delle strategie vincenti.

Crescita, quando è tutta questione di opportunità

La recente situazione pandemica ha costretto la realtà mondiale ad una inevitabile evoluzione dei costumi. Le chiusure generalizzate hanno stressato gli ormai antichi meccanismi commerciali ed organizzativi. I periodi in lockdown hanno costretto ad affinare l’arte degli acquisti da remoto. Il +78% di crescita dell’e-commerce in Italia nel solo arco del 2020 è un dato emblematico della rivoluzione culturale avvenuta nel contesto italiano. Contro il 58% della media globale, l’Italia ha conquistato il quarto posto – dopo Canada, Paesi Bassi e Regno Unito – tra i Paesi a maggior sviluppo digitale.

Discoup.com, le cifre del successo che si nota

Il recente exploit del commercio online ha visto quale elemento di traino anche la strategia del vertical couponing. I record registrati sono stati molteplici. Di pari passo, Discoup.com ha registrato una vera impennata nella attività di promozione attraverso gli strumenti del coupon e degli sconti per l’acquisto online. Quaranta milioni di views nell’arco degli ultimi dodici mesi, un milione di iscritti alla newsletter settimanale: sono le cifre di una crescita che ha il profumo della rivoluzione delle abitudini.

Affiliate, storie che fanno la differenza

È nel settore delle collaborazioni che Discoup ha ottenuto i numeri più soddisfacenti. Dare il proprio contributo al settore affiliate equivale a viaggiare di pari passo con la soddisfazione dei partner. Il risultato è nella visibilità necessaria per il giusto incremento degli affari. I case study a riguardo parlano attraverso dati chiari.

Un flusso di oltre 24 milioni di utenti intenzionati all’acquisto è la base per un fatturato di cento milioni di euro nel solo corso del 2020. Questi dati si traducono in 5.750 vendite al giorno sia nel panorama nazionale che in quello oltre i confini. Ecco le cifre di alcune storie di successo.

Il beauty che piace

Un’importante testimonianza viene da un brand leader nel settore della bellezza. È bastata una campagna di extra visibilità per ottenere un picco nelle vendite del 530% nell’arco di un solo mese. Con 51.500 euro di revenue, la crescita netta si è attestata al 330%.

L’elettronica che accende

Sono alquanto incoraggianti i dati del settore. Fondamentali sono state una strategia adeguata in ottica “Black Friday” e la conseguente pubblicazione sulla pagina dedicata. La dinamica ha generato ben 8.000 vendite e una revenue di 2.300.000 euro. L’aumento mensile ha registrato un incoraggiante +150%.

Farmacie in salute

La campagna pubblicitaria su Discoup ha consentito ad una nota realtà del Web un conversion rate del 33,50% per una revenue di 250.000 euro. L’incremento dei volumi di vendita è stato di tutto rispetto se confrontato all'andamento degli ordini nei precedenti periodi. L'esperienza dimostra che il meccanismo di vendita tramite coupon o codici sconto è in grado di generare un utile immediato e dall'entità ben più importante rispetto all'investimento necessario.

Il fashion che conquista

Il settore dello stile costituisce uno dei cardini dell'attività di Discoup, la moda è un vero laboratorio nel quale mettere a punto i nuovi progetti e le iniziative di sponsorizzazione strategica. Il case history riporta i dati particolarmente rilevanti di una nota realtà del mercato. Un aumento percentuale di 257 punti sulle revenue a fronte di 1.500 vendite ha segnato un incremento del volume di affari pari al 265% rispetto al mese precedente. Integrare le promozioni dello store anche nella pagina riservata ai saldi online è stata una scelta particolarmente centrata. Il risultato ha catalizzato l'attenzione di 520.000 utenti al mese. Il consumatore cerca dal Web la qualità e il giusto risparmio, puntare su questi due fattori si rivela dunque la strategia più performante.

La pubblicità su Discoup utilizza diversi canali. La newsletter e le notifiche push sono gli strumenti che garantiscono una buona fidelizzazione, i banner e le strategie di posizionamento del sito Web catalizzano le visite. L'App ufficiale vanta 120.000 download in pochi mesi e già dimostra un certo appeal.