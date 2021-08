Scritte contro la miniera del Tarinè sui cartelli e sul Crocifisso: pulizia del personale del Parco del Beigua (FOTO)

Nella mattinata di ieri il personale del Parco del Beigua ha pulito le scritte lasciate sui pannelli illustrativi di Pratorotondo da alcuni partecipanti al campeggio contro la miniera del Tarinè.

"Nonostante si condivida la contrarietà al progetto della miniera nel Parco, tali atti, come anche le scritte lasciate sul Crocifisso presso la Casa della miniera, sono atti contro il Parco, contro il Beigua, contro le persone che vivono e fanno vivere questo meraviglioso territorio. Con queste persone che hanno fatto atti di vandalismo non abbiamo nulla a che spartire" hanno detto dalla pagina Facebook del Parco".

Tra i primi lanciare l'allarme tre giorni fa era stato il gruppo alpini di Cogoleto che aveva pubblicato le foto delle vandalizzazioni.

"Ma le scritte con la vernice nera quelle non se le possono portare via, questi sedicenti paladini delle nostre montagne. Sono venuti da non si sa dove per protestare contro la possibile miniera di titanio sul monte Tarinè, tutto bello tutto giusto. Peccato che per protestare hanno imbrattato la segnaletica dei sentieri e dell’Alta Via dei Monti Liguri, i cartelli stradali e persino il muro del Rifugio Pratorotondo - avevano scritto sui social - Ma quello che più dispiace, a noi Alpini di Cogoleto, sono le scritte sulla Casa della Miniera e sull’edicola votiva con Crocifisso, e pensare che gl’avevamo appena sistemata, dopo i danni causati dalla neve quest’inverno. Quelle scritte per noi sono un oltraggio e un sacrilegio, noi che tenendo veramente ai nostri monti, ci diamo da fare per tenerli in ordine, danneggiati da altri che dicono di volerli salvaguardare".

"Stiamo parlando di una sedicente organizzazione/centro sociale/gruppo anarchico (non si capisce) 'Del colore della terra' che ha organizzato questo fantomatico "Campeggio contro la miniera di titanio' - continuano - Quando ho saputo di quello che avevano fatto sono subito andato a vedere, nel pomeriggio stavano levando le tende, e vedendone alcuni ho capito tutto, ragazzi e ragazze, ma anche uomini e donne di una certa età, che vivono nel loro mondo, si auto isolano dalla società, nel nome dell’anti tutto: imperialismo, capitalismo, fascismo, TAV, globalizzazione, consumismo e chi più ne ha più ne metta, gli “antagonisti” si fanno chiamare".

"Una cosa, noi Alpini, possiamo dire a queste persone, facendo quelle scritte, non avete fatto altro che delegittimare la vostra protesta. Pur giusta che possa essere un’idea, una lotta, viene inficiata da comportamenti come imbrattamenti ed atti vandalici. Potevate darle risalto in altro modo, media e social sono mezzi potenti, e usati correttamente amplificano il messaggio".

"Ed è questo che vogliamo fare noi Alpini, far sapere al mondo quello che è successo, e quanto siano sbagliati certi comportamenti, è per quello che spargeremo queste nostre parole ai quattro venti (mediatici, social ed informatici), perché si sappia che imbrattare con la vernice non è segno di lotta e non è giustificabile".

"Da domani saremo di nuovo lassù e senza chiedere niente a nessuno sistemeremo tutto, perché ci teniamo ai nostri monti, a quel riparo, alla “Casa della Miniera”. Ci hanno lavorato tanti Alpini, con fatica e sudore, per farne quello che è ora. Alcuni non ci sono più, e addirittura qualcuno ha voluto farne la sua dimora eterna. E’ per quello che quanto successo ci ha colpiti particolarmente. Sarà comunque sporta denuncia alle autorità competenti, con dovizia di particolari e informazioni" aveva concluso Luca Parenti, capogruppo degli alpini di Cogoleto.

"Vandali! Gli autori dei messaggi che hanno deturpato cartelli, luoghi e persino simboli sacri presenti nel parco del Beigua non possono che essere definiti vandali. Solo qualcuno che non possiede neppure un pizzico di senso civico si renderebbe protagonista di gesti simili. Siamo ancora una volta davanti a episodi frutto del tragico decadimento della nostra società - aveva commentato il consigliere regionale Alessandro Bozzano - Sempre più spesso persone senza scrupolo sposano battaglie solo all'apparenza significative, usando principi universali per riadattarli a situazioni particolari, confezionate ad hoc per essere strumentalizzate per i propri fini. Ma basta approfondire anche solo un pochino per far crollare tutto come un castello di carte. Il vero obiettivo, proprio come in questo caso, è dare sfogo ad atteggiamenti tutt'altro che positivi. Leggiamo, informiamoci, chiediamo risposte a chi ne sa più di noi. Non diamo mai spazio a strumentalizzazione e ignoranza. Questi gesti ne solo il frutto".