Fratelli d’Italia Savona verso il congresso, ma regna l’incertezza

Fratelli d’Italia si prepara al congresso cittadino, ma a meno di due settimane dall’appuntamento regna ancora l’incertezza e le pedine sono ancora tutte schierate sulla scacchiera. L’intenzione dichiarata, nelle intenzioni della dirigenza locale, sarebbe quella di arrivare a un congresso unitario, con un nome condiviso che possa convincere entrambe le anime del partito in città. Per ora, però, dai due circoli savonesi non filtra nulla: né un candidato, né un’indiscrezione.

L’assise è convocata per il 27 settembre nella sala “Caduti di Nassirya” della Provincia di Savona. Il coordinatore cittadino uscente, Filippo Marino, non ha ancora sciolto le riserve su un’eventuale ricandidatura, lasciando così aperti tutti gli scenari.

La fase non è delle più semplici per il partito di Giorgia Meloni sul territorio provinciale. Dopo l’uscita di scena, tra polemiche e tensioni interne, dell’ex coordinatore provinciale Claudio Cavallo – che aveva lasciato “sbattendo la porta” – il percorso verso una nuova leadership appare in salita.

Nel frattempo, all’interno del partito savonese di Giorgia Meloni il clima non sarebbe proprio calmo, ma caratterizzato da tentativi di “scalata” e contrasti, gli stessi che avrebbero portato il coordinatore provinciale alle alle dimissioni, rassegnate con una dura lettera inviata al nazionale.

I movimenti decisivi per la candidatura del futuro coordinatore cittadino si dovrebbero concludere nella settimana, al massimo tra una decina di giorni. Giorni nei quali saranno determinanti i movimenti interni e le trattative tra i circoli, chiamati a trovare una sintesi che eviti nuove fratture. Per il momento, però, a prevalere è l’attesa.