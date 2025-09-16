Due giornate di dibattito con Alleanza Verdi e Sinistra a Savona: i territori al centro delle sfide ambientali e sociali della Liguria

Nell’ambito di “Terra!”, la prima festa provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, Savona ospiterà due giornate di confronto e approfondimento dedicate alle grandi sfide del nostro tempo. La radicalità delle crisi ambientali e sociali che viviamo richiede risposte nette e fondamentali. Con questo spirito, la festa vuole proporre riflessioni e punti di vista diversi sui temi più urgenti della politica regionale e locale.

Il primo appuntamento, sabato 20 settembre alle ore 18, è intitolato “Liguria. Cambiare la Regione a partire dai territori”. In questo incontro si parlerà dei temi centrali per il futuro della Liguria: l’idea di sviluppo economico del comprensorio e delle città, il ruolo del decentramento e della partecipazione, la mobilità sostenibile, l’accesso alle spiagge e il diritto al mare, il valore della legalità come fondamento della comunità. A confrontarsi saranno il sindaco di Savona, Marco Russo; la presidente del Municipio I Centro Est di Genova, Simona Cosso; l’assessora all’ambiente del Municipio III Bassa Valbisagno di Genova, Federica Arkel; il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini; e Roberto Centi, già consigliere regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia. A coordinare i lavori saranno Laura Bertolino, co-portavoce provinciale di Europa Verde, e Luigi Lanza, segretario provinciale di Sinistra Italiana.

Domenica 21 settembre, sempre alle ore 18, l’attenzione si sposterà sul tema “Riciclo o incenerimento: il ruolo delle istituzioni”. Dopo l’introduzione di Maria Gabriella Branca, assessora del Comune di Savona e presidente dell’Assemblea nazionale di Sinistra Italiana, interverranno il sindaco di Altare, Roberto Briano; l’assessore all’ambiente del Comune di Rivoli, Angelo Tribolo; il professore universitario e responsabile SI per le politiche ambientali, Francesco Basile; il consigliere regionale Jan Casella; e il sindaco di Quiliano, Nicola Isetta. Le conclusioni saranno affidate a Simona Simonetti, co-portavoce di Europa Verde e consigliera comunale a Finale Ligure.

Entrambe le serate saranno seguite da una cena a menù fisso di cucina ligure (20 €), su prenotazione ai numeri 331 136 4757 – 340 375 6113.