Quiliano, 25 migranti nascosti all'interno di un autoarticolato erano diretti verso la Francia: arrestato giovane afgano

Erano stati fatti accampare in un bosco nei pressi dell'area di servizio Valleggia nord a Quiliano e poi caricati in un autoarticolato diretto poi probabilmente in Francia.

Questa notte intorno alle 2.15 la squadra mobile della polizia ha bloccato 25 migranti, 23 provenienti dal Bangladesh e 2 dall'Afghanistan e arrestato un 25enne afgano che era stato visto aprire il telone del mezzo pesante per poi caricare all'interno gli stessi a totale insaputa del camionista che in quel momento stava dormendo (di solito gli stessi quando se ne accorgono sono i primi a segnalare alle forze dell'ordine).

Il giovane, classe 96, dal primo interrogatorio, ci accertamenti sono comunque ancora in corso, avrebbe percepito circa 100-150 euro a persona per commettere il fatto.