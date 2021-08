Matteo Bassetti a "Zona Bianca": "Vaccino unica risposta importante contro la pandemia, ma con la variante Delta scordiamoci l'immunità di gregge"

Torna a parlare Matteo Bassetti, il Direttore del Reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

A tenere banco questa volta, con protagonista uno degli infettivologi più famosi d'Italia, è sempre la questione vaccini anti-covid, con un intervento alla trasmissione di Rete 4 "Zona Bianca" dove ha partecipato anche il leader della Lega Matteo Salvini:

"Non piaccio più alla Destra perchè difenso i vaccini - ha sottolineato Bassetti - mentre ero un idolo quando attaccavo il terrorismo mediatico. Ma non è un problema se ha hanno cambiato idea su di me, io seguo la scienza".

L'infettivologo analizza anche quello che potrebbe accadere il prossimo autunno: "Con la variante Delta è come se fossimo di fronte ad un nuovo virus - ha evidenziato - quindi dovremo dimenticarci dell'immunità di gregge e pensare ad una convivenza di questo virus con l'aiuto dei vaccini".

A riportarlo è il Corriere.