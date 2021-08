Come vendere online prodotti di lusso per il settore degli abiti fatti a mano

Il marketplace è il mercato online in cui venditori o siti web sponsorizzano e vendono la loro merce. Si tratta di quel luogo virtuale dove domanda e offerta si incontrano, spesso contribuendo a creare un circolo virtuoso tra le due parti.

Bisogna inoltre sottolineare come in base al tipo di prodotto che si va a commercializzare ci saranno due tipologie differenti di marketplace. Quella detta di tipo verticale che consiste in un'unica tipologia di prodotto e quella orizzontale che offre una gamma più ampia e differenziata di prodotti e di servizi rivolti al proprio circuito di clienti.

Ci sono poi altre distinzioni come il consumer to consumer, dove sono gli utenti privati a interagire tra di loro, effettuando transazioni economiche. Si tratta però di un tipo di marketplace che non offre grandi garanzie all'utente, basandosi esclusivamente sui feedback di altri acquirenti. Il retail online è un aspetto importante per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di vestiti attraverso la rete del web.

Come funziona il Luxury fashion online per gli stilisti italiani

La vendita al dettaglio online ha evidenziato problemi per i prodotti di lusso e molti devono ancora adattarsi alle nuove sfide dell'e-commerce.

Più marchi di moda di lusso ora vendono online, ma sono ancora indietro rispetto ad altri settori quando si tratta di e-commerce. Secondo le statistiche citate di recente da TheDrum, solo il 9% di tutte le vendite di beni di lusso avviene online. Al contrario, il 18,2% di tutte le vendite al dettaglio era online nel 2018. Tuttavia, entro il 2025 la vendita di prodotti di lusso online, come vestiti e gioielli, dovrebbe raggiungere il 25%.

Le nuove tendenze legate agli articoli di moda di consumo e di lusso

La vendita di capi di abbigliamento di lusso online è molto diversa dalla vendita di moda di consumo. Ad esempio, i beni di lusso richiedono prezzi più elevati e un modo di commercializzare molto diverso. Il valore medio dell'ordine di un articolo di moda di lusso è molto più alto per il consumatore, il che ha un impatto diretto su alcune delle altre tendenze e tecniche di vendita di lusso.

Secondo il portale di Deloitte, i millennials e la Generazione Z (in altre parole, le persone nate tra il 1981 e il 2015) dovrebbero costituire il 40% del mercato dei beni di lusso entro il 2025, una parte di questo enorme mercato fa gola al design italiano che aspira a giocare un ruolo da protagonista in questa sfida globale.

Le abitudini dei consumatori più giovani influenzano il settore del fashion retail online

Questi consumatori più giovani rientrano nella categoria dei cosiddetti nativi digitali. Si aspettano di poter interagire e acquistare da marchi di lusso attraverso una varietà di canali digitali. Questa è un'esperienza online superiore che offre la comodità e la facilità di acquisto che i consumatori si aspettano. Bisogna capire quindi che il valore medio degli ordini dei prodotti nel settore del lusso è molto più alto, il che può avere un impatto sulle tecniche di marketing del lusso. Non sorprende che i rivenditori di lusso stiano vendendo i loro prodotti di fascia alta a una base di clienti più piccola. Ciò significa che il tempo e il marketing devono essere focalizzati sul servizio clienti, sulla personalizzazione e sulla coltivazione di relazioni leali attraverso il servizio clienti e il marketing di fidelizzazione.

Coloro che vendono articoli di lusso online sono già in vantaggio e guadagnano una cifra maggiore rispetto a chi invece tratta beni e servizi di livello medio-basso per una semplice ragione: vendere già uno o due capi significa assicurarsi una cifra importante in carrello. Un'ottima tattica per aumentare il valore medio dell'ordine consiste nell'utilizzare e-mail di upselling e cross-selling, che sembrano strumenti molto efficaci nel segmento di lusso della moda.

La tendenza più importante per l’e-commerce odierno

Una delle tendenze più importanti all'interno di qualsiasi mercato dell'e-commerce da tenere sotto controllo è il traffico online. Il traffico online è rappresentato dai tuoi clienti, quindi è importante capire da dove proviene il tuo traffico, quali dispositivi vengono utilizzati, le ore di punta per lo shopping online e altro ancora.

Nei mercati dell'e-commerce consumer e della moda di lusso, il traffico proveniente dai dispositivi mobili è molto più elevato rispetto a quello di chi utilizza un Pc fisso o un laptop, sempre per una problematica di tipo generazionale, che riguarda il bacino di utenti attivi e interessati a questi prodotti. Ciò evidenzia l'importanza di creare un'esperienza per il cliente adatta ai dispositivi mobili, pensando anche a una strategia di marketing mobile first. Elevate quantità di traffico significano anche che possiamo raccogliere dati sufficienti per avviare una soluzione di abbandono della navigazione, che tiene traccia degli utenti attraverso il nostro sito.