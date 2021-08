Coronavirus: 9 nuovi casi in provincia, un paziente in terapia intensiva

Nella giornata odierna la provincia di Savona ha registrato 9 nuovi casi di covid e un totale di 337, con un paziente in terapia intensiva. In Liguria sono 187 i nuovi casi con un tasso di positività del 5,98%.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.496.554 (+3.106)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 509.941 (+4.821)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 107.268 (+187)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.034 (+49)

Casi per provincia di residenza

Savona 337 (+9)

Imperia 541 (+52)

Genova 1.369 (+98)

La Spezia 460 (+16)

Residenti fuori regione o estero 68

Altro o in fase di verifica 259

Totale 3.034

Ospedalizzati: 78; 12 in terapia intensiva

Asl2 12 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl1 26 (-1); 3 in terapia intensiva

San Martino 12 (+1); 4 in terapia intensiva

Galliera 11 (-1); 2 in terapia intensiva

Gaslini 4

Asl4 Sestri Levante 5 (+1)

Asl4 Lavagna 2; 1 in terapia intensiva

Asl5 Spezia 6 (-1); 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.699 (+13)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 99.864 (+138)

Deceduti: 4.370

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl2 294

Asl1 431

Asl3 545

Asl4 112

Asl5 294

Totale 1.676

Dati vaccinazioni 14/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.030.016

Somministrati: 1.865.545

Percentuale: 92%