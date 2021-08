Savona, uomo trovato in un lago di sangue in un alloggio di via Chiappino

Questa mattina un uomo di 57 anni è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Chiappino a Savona in seguito a un possibile incidente domestico. L’uomo era infatti ferito e aveva perso molto sangue.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.20, probabilmente dalla sorella che abita nello stesso edificio, e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata.

I militi della Croce Bianca savonese, pur constatando che l’uomo non dava segni di vita, hanno attivato tutte le procedure per rianimarlo, purtroppo senza successo.

Oltre all'ambulanza della pubblica assistenza, sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato, con il coinvolgimento della scientifica, e la guardia dell’Igiene Pubblica.

Sulle dinamiche del decesso sta indagando la Procura, che ha disposto il sequestro della salma e dell'immobile. È stata disposta inoltre l'autopsia, fissata per martedì prossimo venturo.