Finale, avviato il cantiere per i nuovi giardini e parcheggi dalle scuole di via Brunenghi

Pronto a prendere il via il cantiere per l'abbattimento di un fabbricato inutilizzato e la conseguente realizzazione di un parcheggio libero da una ventina di posti auto e un'area verde per i bambini della scuola elementare di Marina proprio di fronte all'edificio che ospita queste ultime in via Brunenghi.

Stamani il primo sopralluogo da parte del capocantiere per predisporre l'allestimento dell'area e procedere così nei giorni a venire alle opere previste, partendo dalla demolizione del volume per aver concluso le lavorazioni maggiormente invasive entro i primi giorni di settembre per l'avvio dell'anno scolastico, senza tuttavia fermarsi.

"Ci siamo assicurati che l'impresa predisponga i necessari camminamenti in sicurezza per studenti e personale scolastico, sia ora col campo solare, attivo ma non coi numeri di affluenza di quando si svolgono le regolari lezioni, che dopo - spiega il vicesindaco e assessore all'Edilizia Scolastica, Andrea Guzzi - Abbiamo anticipato i lavori di un mese per limitare i disagi che ci saranno per i residenti, ma abbiamo al contempo cercato di coniugare le esigenze di tutti".

Il cantiere durerà alcuni mesi e dopo la parte più invasiva vedrà come detto poi il via quella relativa ai nuovi confinamenti, camminamenti e parcamenti.

"È un'opera a scomputo legata alle cooperative dei carabinieri - precisa Guzzi - che doveva iniziare già l'anno scorso, ma poi tra emergenza Covid e volontà dell'amministrazione di non lavorare apertamente durante l'anno scolastico abbiamo scelto di tergiversare" conclude.